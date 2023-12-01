В Белом доме сдержанно и с запозданием отреагировали на смерть Генри Киссинджера

Реакция Белого дома на смерть экс-госсекретаря Генри Киссинджера была несколько менее эмоциональной, чем в Китае, России и Израиле, отмечает The Financial Times.

Президенту США Джо Байдену потребовался почти целый день, чтобы сделать краткое и не изобилующее похвалами заявление. К этому времени на смерть 100-летнего политика и дипломата уже отреагировали многие мировые лидеры.

Байден вспомнил, что встречался с Киссинджером, будучи молодым сенатором. Он отметил, что не во всем соглашался с патриархом американской дипломатии.

По словам американского президента, Киссинджер «привнес свои взгляды и идеи в важнейшие политические дискуссии, которые велись несколькими поколениями». Но никаких восхвалений выдающегося государственного деятеля не последовало.