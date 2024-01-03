В Белом доме снова заявили об угрозе шатдауна

Соединенные Штаты находятся под угрозой еще одного шатдауна – частичного прекращения финансирования американского правительства. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, ее слова передает информационное агентство РИА Новости .

В ходе заявления, Жан-Пьер сообщила, что до повторного шатдауна у страны осталось около полумесяца. Она добавила, что вместо выполнения своей работы, партия республиканцев покинула рабочие места в середине прошлого месяца, и они не вернутся к работе до наступления следующей недели.

Недавно действующий американский президент Джо Байден вошел в список 7 политических неудачников 2023-го года, который был составлен местным телевизионным каналом Fox News.