В Белом доме заявил, что США не смогут помогать Украине бесконечно

Он напомнил, что сегодня американское правительство уже заявило о том, что Соединенные Штаты будут продолжать помогать украинскому правительству столько, сколько смогут, но это не может продолжаться бесконечно.

В то же время, Кирби уточнил, что в ближайшее время у Штатов хватает средств на поддержку Украины и Израиля в краткосрочной перспективе. Несмотря на это, координатор решил не обозначать конкретно, на сколько именно. По его словам, многое зависит от действий движения ЦАХАЛ и от количества потраченных боевиками патронов на атаку Израилю.