В Белом доме заявили, что Байден не помилует сына

Пресс-секретарь Белого дома США Карин Жан-Пьер заявила, что президент Джо Байден не собирается помиловать сына Хантера, в случае, если суд все же признает его виновным во вменяемых ему налоговых нарушениях и уголовных преступлениях. Слова Жан-Пьер передает американское издание Politico .

На минувшем брифинге у пресс-секретаря спросили, есть ли вероятность, что президент по итогу смилуется над сыном. Она ответила кратким «нет», и отказалась комментировать ситуацию в дальнейшем.

Недавно стало известно, что Хантер Байден не признает вину во вменяемых ему обвинениях.

Вчера, 26 июля прошло судебное заседание по делу Хантера Байдена в американском штате Дэлавер. Ожидалось, что сын президента не станет отрицать свою вину.