В Белом доме заявили, что не видят доказательств коррупции на Украине

У США нет информации о масштабной коррупции на Украине, а также нецелевого использования западной помощи. Об этом сообщил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге 3 октября.

«По-прежнему нет свидетельств масштабной коррупции или нецелевого использования возможностей (передаваемых) США», – сказал Кирби.

Накануне телеканал CNN сообщил, что госдепартамент летом направил в Киев дипломатическую ноту о необходимости провести на Украине антикоррупционные реформы ради продолжения финансовой поддержки со стороны США.

Ранее в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден провел телефонный разговор с лидерами Европейского союза и «партнерами» Украины, с которыми обсудил необходимость продолжить оказывать помощь Киеву.

На Украине часто всплывают коррупционные скандалы. Именно с одним из таких связывают увольнение министра обороны страны Алексея Резника. Экс-глава оборонного ведомства был причастен к истории с госзакупками для ВСУ.

Она связана с закупками для украинской армии яиц по завышенной цене, а также со снабжением военнослужащих летней одеждой вместо зимней. Отмечалось, что Минобороны Украины покупало яйца за 17 грн за штуку. Сам Резников обвинения в свою сторону отвергал.