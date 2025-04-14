В США предрекли военный конфликт из-за таможенных пошлин Трампа

Таможенные пошлины, которые вводит администрация президента США, могут повлечь разрушительные последствия вплоть до начала международного военного конфликта. В этом уверен Рэй Далио, основатель американской инвестиционной компании Bridgewater Associates. Его мнение привел телеканал NBC.

С точки зрения эксперта, введение высоких таможенных пошлин в Соединенных Штатах может привести к самым разрушительным последствиям. В самой Америке может вспыхнуть конфликт внутри страны. Повлияют эти пошлины и на мировое сообщество.

«Может произойти международный конфликт, который в значительной степени подорвет мировую экономику и может даже перерасти в вооруженный конфликт, как это уже случалось раньше», — указал он.

Далио добавил, что теперь есть опасение за мироустройство, которое возникло по итогам Второй мировой войны. Существующие международные правила могут быть полностью разрушены, но в то же время есть пути достигнуть тех целей, которые поставил Трамп, и более безопасным способом.

Ранее Трамп объяснил, почему он отложил введение повышенных пошлин на товары из 75 стран. По его словам, это сделано из-за «паники» среди граждан и представителей бизнеса в США. Сам американский лидер не считает, что именно его тарифная политика спровоцировала падение на фондовых рынках, полагая, что корневая причина кроется в «системных проблемах».