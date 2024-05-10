В Белом доме заявили о начале наступления ВС РФ на Харьков

Руководство Соединенных Штатов считает, что российские ВС начали свое наступление на город Харьков. Об этом объявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби во время брифинга. Его слова передает информационное агентство РИА Новости .

По словам Кирби, американская сторона ожидала наступления РФ на Харьков, и теперь, оно «видимо» началось. Чиновник также подчеркнул, что американское руководство поддерживает контакты с украинскими коллегами для того, чтобы оказывать им необходимую поддержку.

В то же время, Кирби заявил о том, что Америка уверена в скором продвижении российской армии на фронте.

Накануне украинские ВС нанесли удар по нефтебазе в ЛНР, спровоцировав сильный пожар.