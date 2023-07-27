В Белом доме заявили о серьезном отношении Байдена к НЛО

Президент Соединенных Штатов Америки серьезно относится к теме НЛО и прикладывает большое количество усилий для сбора информации о них для изучения. Соответствующее заявление сделал представитель Белого дома Джон Кирби. Его слова передает издание РИА Новости .

Согласно заявлению Кирби, если бы внимание Байдена не было заострено на НЛО, он бы не поручил Пентагону создать соответствующий офис и активизировать сбор информации инцидентов для понимания этого явления.

Так Кирби дал комментарий о заявлении экс-сотрудника ЦРУ Дэвида Груша во время слушаний в конгрессе.

Кирби заявил, что у него нет информации для предоставления, но лидер Штатов явно относится к НЛО серьезно.

По его словам, администрация США согласна с тем, что информация по этому вопросу должна быть прозрачной.