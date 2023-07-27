В Белом доме заявили о серьезном отношении Байдена к НЛО
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Президент Соединенных Штатов Америки серьезно относится к теме НЛО и прикладывает большое количество усилий для сбора информации о них для изучения. Соответствующее заявление сделал представитель Белого дома Джон Кирби. Его слова передает издание РИА Новости.
Согласно заявлению Кирби, если бы внимание Байдена не было заострено на НЛО, он бы не поручил Пентагону создать соответствующий офис и активизировать сбор информации инцидентов для понимания этого явления.
Так Кирби дал комментарий о заявлении экс-сотрудника ЦРУ Дэвида Груша во время слушаний в конгрессе.
Кирби заявил, что у него нет информации для предоставления, но лидер Штатов явно относится к НЛО серьезно.
По его словам, администрация США согласна с тем, что информация по этому вопросу должна быть прозрачной.