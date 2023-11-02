В Белом доме заявили о скором уходе Нетаньяху с поста
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден предполагает, что карьера израильского лидера Биньямина Нетаньяху скоро будет окончена. Слова американского лидера передает издание Politico.
Согласно информации издания, Байден обсуждал этот вопрос не только со своим приближенным кругом, но и с самим Нетаньяху. Сообщается, что в Белом доме уже преобладает мнение о том, что граждане страны признают израильского лидера ответственным за военно-политические ошибки.
Два собеседника издания сообщили о том, что американский президент в ходе последнего разговора с Нетаньяху посоветовал израильскому коллеге подумать о наставлениях, которые он передаст своему преемнику на посту.
Недавно поступала информация о том, что американская партия демократов раскололась на фоне ситуации в Израиле.