В Белом доме заявили о скором уходе Нетаньяху с поста

Согласно информации издания, Байден обсуждал этот вопрос не только со своим приближенным кругом, но и с самим Нетаньяху. Сообщается, что в Белом доме уже преобладает мнение о том, что граждане страны признают израильского лидера ответственным за военно-политические ошибки.

Два собеседника издания сообщили о том, что американский президент в ходе последнего разговора с Нетаньяху посоветовал израильскому коллеге подумать о наставлениях, которые он передаст своему преемнику на посту.

Недавно поступала информация о том, что американская партия демократов раскололась на фоне ситуации в Израиле.