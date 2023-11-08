В Белом доме заявили о вере Байдена в возвращение Украиной утраченных территорий

Координатор американского Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил о вере президента Соединенных Штатов Джо Байдена в успешность контрнаступления украинских ВС и последующего возвращения территорий, утраченных украинской стороной. Об этом сообщило издание РИА Новости .

Кирби подчеркнул, что украинские представители и сами не отрицают того факта, что результаты контрнаступления оказались куда менее впечатляющими, чем ожидалось изначально. Тем не менее по его словам, американский президент все еще верит в то, что Украина сможет вернуть себе территории, присоединенные к РФ.

Представитель Белого дома также заявил, что Соединенные Штаты собираются оказать Украине дополнительную поддержку до момента, как погодные условия станут хуже.