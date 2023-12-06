В Белом Доме заявили о высокой вероятности прямого столкновения с Россией

Соединенные Штаты считают высокой вероятность участия своих вооруженных сил в противостоянии с российскими в случае, если РФ одержит победу на территории Украины. Соответствующее заявление сделал координатор американского Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, передает издание РИА Новости .

В ходе последнего брифинга Кирби заявил о том, что высока вероятность того, что американские ВС будут вынуждены принять участие в столкновении с российскими. Он подчеркнул, что это произойдет в том случае, если российскому президенту Владимиру Путину удастся одержать «стратегическую победу» в текущем конфликте его страны с Украиной.

Накануне президент Штатов Джо Байден выразил уверенность в том, что РФ совершит нападение на государства-члены НАТО после того, как одержит победу на Украине.