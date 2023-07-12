В Белоруссии отказались перерегистрировать оппозиционную социал-демократическую партию

Минюст Белоруссии отказал в перерегистрации Белорусской социал-демократической партии. Об этом в соцсетях сообщил лидер оппозиционеров Игорь Борисов.

БСДП была основана еще в 1991 году, а ее почетным лидером был первый глава независимой Белоруссии Станислав Шушкевич.

Причиной отказа стало несоответствие БСДП новому закону о политических партиях. Согласно ему, численность организации должна быть не менее 5000 человек, тогда как ранее для того, чтобы стать партией, достаточно было 1000 человек. Численный состав БСДП составляет 1141 человек.

Новый закон допускает ликвидацию партии за пропаганду террористической и антиобщественной деятельности, а также финансирование из иностранных источников. Учредители партии обязаны постоянно проживать в Белоруссии.

Игорь Борисов сообщил, что партия обжалует решение Минюста.