В Бердянске обнаружили нелегальное казино, финансировавшее ВСУ

Силовики выявили в Бердянске незаконное казино, прибыль которого передавалась ВСУ. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на представителя правоохранительных служб.

По информации источника, казино располагалось в помещении, которое было арендовано под склад. Деньги, которые поступали в игровые автоматы, позже перечислялись украинской армии.

На данный момент игорные аппараты изъяты. Следователи начали дополнительную проверку.

Бердянск расположен в Запорожской области. Он был освобожден ВС РФ 28 февраля 2022 года. Частью России Запорожская, Херсонская области, а также территории ДНР и ЛНР, стали в сентябре этого же года в результате референдумов. 5 октября президент России Владимир Путин подписал законы о вхождении регионов в состав РФ.

В России с 2009 года ведение игорного бизнеса запрещено. Исключение составили некоторые регионы – Республика Крым, Алтайский, Краснодарский и Приморский края, а также Калининградская область.

25 июня сообщалось, что два 16-летних проукраинских подростка открыли огонь по полицейским в Бердянске, в результате чего были ликвидированы ответными выстрелами.