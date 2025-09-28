Дания вводит временный запрет на гражданские дроны

Власти Дании вводят временный запрет на запуск гражданских беспилотников с 29 сентября по 3 октября. Решение связано с проведением саммита ЕС в Копенгагене и серией недавних инцидентов с дронами в районе датских аэропортов. Информацию об этом передает РИА Новости .

Министерство транспорта Дании сообщило, что запрет действует круглосуточно и распространяется на все гражданские полеты БПЛА. Нарушителям грозит штраф или лишение свободы на срок до двух лет. Для обеспечения безопасности саммита немецкая армия в рамках НАТО примет участие в противодействии беспилотникам в Балтийском регионе.

Ранее на этой неделе аэропорт Копенгагена и другие воздушные гавани неоднократно приостанавливали работу из-за сообщений о дронах. Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил об отсутствии доказательств причастности России к инцидентам. Российское посольство в Копенгагене категорически отвергло подобные предположения, назвав их "абсурдными спекуляциями".

Ранее политолог назвал главную проблему американских студентов.