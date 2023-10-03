В Берлине протестуют против поддержки Украины

В Берлине проходит акция протеста против военной поддержки Украины, передают РИА Новости 3 октября. По данным источника, протестующие также требуют отставки правительства.

Как отмечает агентство, во вторник в ФРГ отмечают день Германского единства. В столице на площади перед Берлинским кафедральным собором собрались несколько тысяч человек, придерживающихся правых взглядов. Протестующие выступают за досрочные выборы в Германии.

По данным издания, большинство собравшихся разделяют позицию партии Альтернатива для Германии (АдГ), которая ранее выступала против государственных меры по борьбе с COVID-19 в рамках движения Querdenker.

«Левые, правые, середина – нам наплевать. Мы за демократию, которой сейчас не наблюдается», – приводит агентство слова одного из активистов.

Отмечается, что на мероприятии также звучали призывы к выходу Германии из НАТО и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а также к освобождению основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа (организация публикует секретную информацию, взятую из анонимных источников, а также при утечке данных).

С начала СВО на Украине Германия, как и другие страны Запада, начали активную поддержку Киева. В страну направляются военная техника, вооружение, танки. Иностранные тренеры обучают солдат ВСУ своим стратегиями и тактиками.

Ранее стало известно, что ФРГ поставит на Украину 25 танков Leopard 1A5, а также разведывательные беспилотники.