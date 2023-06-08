«В ближайшие месяцы»: военный эксперт прогнозирует перемирие в зоне СВО

У России все еще есть ресурсы для продолжения специальной военной операции (СВО) на территории Украины, однако и противник получает большое количество помощи со стороны западных партнеров.

В связи с этим, считает военный эксперт и участник СВО Андрей Кашкаров, скорого завершения боевых действий ожидать не стоит. Впрочем, он уточняет, что в ближайшие месяцы возможно небольшое перемирие.

«В России пока есть ресурсы для продолжения СВО. У Украины сил тоже достаточно с учетом регулярной помощи ее партнеров. Поэтому спецоперация будет продолжаться, скорее всего, еще несколько лет. Локальное перемирие возможно в ближайшие месяцы», — рассказал Кашкаров, беседуя с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Однако, по его словам, все стороны понимают, что «передышка» будет именно локальной – для накопления сил и дальнейшего проведения боевых действий.

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