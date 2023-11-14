В Болгарии хотят лишить дочернюю компанию «Лукойла» нефти из России

Болгарский премьер-министр Николай Денков созвал чрезвычайное заседание местного Совбеза на фоне внесения в парламент страны законопроекта, аннулирующего послабление для дочерней компании «Лукойла» при помощи которого, она может использовать российскую нефть. Об этом сообщило местное информагентство БТА .

Сообщается, что целью этого заседания станет оценка последствий и рисков для нацбезопасности Болгарии в случае, если будет принят законопроект, предполагающий отмену в течение 3 дней исключения, предоставляемого Советом Евросоюза на переработку нефти из РФ на нефтеперерабатывающем заводе Болгарии.

Согласно информации информагентства, в ходе данного заседания свои доклады представят болгарские спецслужбы.

Недавно сразу две местные партии заявили о необходимости отмены соответствующего послабления для дочерней компании российского «Лукойла».