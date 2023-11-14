В Болгарии хотят лишить дочернюю компанию «Лукойла» нефти из России
Фото: [Александр Щербак/ТАСС]
Болгарский премьер-министр Николай Денков созвал чрезвычайное заседание местного Совбеза на фоне внесения в парламент страны законопроекта, аннулирующего послабление для дочерней компании «Лукойла» при помощи которого, она может использовать российскую нефть. Об этом сообщило местное информагентство БТА.
Сообщается, что целью этого заседания станет оценка последствий и рисков для нацбезопасности Болгарии в случае, если будет принят законопроект, предполагающий отмену в течение 3 дней исключения, предоставляемого Советом Евросоюза на переработку нефти из РФ на нефтеперерабатывающем заводе Болгарии.
Согласно информации информагентства, в ходе данного заседания свои доклады представят болгарские спецслужбы.
Недавно сразу две местные партии заявили о необходимости отмены соответствующего послабления для дочерней компании российского «Лукойла».