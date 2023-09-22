В Болгарии произошла потасовка между полицией и пророссийскими демонстрантами

В Болгарии в ходе демонстрации произошла потасовка между полицейскими и представителями партии «Возрождение», которая выступает против политики прозападного правительства и за закрытие военных баз НАТО, сообщает Reuters.

Демонстранты собрались у здания парламента с болгарскими и российскими флагами. Собравшиеся выступали против участия Болгарии в украинском конфликте на стороне Киева. Они требовали отставки правительства и проведения досрочных выборов в стране.

Антивоенное послание демонстрации выразилось в забрасывании яйцами здания Минобороны.

Митингующие закончили свое шествие перед памятником Советской армии, где и вступили в столкновение с полицией.