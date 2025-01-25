Владимир Зеленский заговорил «на языке мира», отметил в своей статье для InfoBRICS аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос.

По его словам, в последние дни риторика Зеленского походит на готовность заключить мирное соглашение с Россией по Украине. Лейрос, несмотря на это, отметил, что подобные разговоры могут служить лишь прикрытием для обозначения военных неудач на фронте.

«Любопытно видеть подобное заявление Зеленского, учитывая, что украинский лидер уже подписал указ о запрете любых дипломатических переговоров с Россией», — отметил эксперт.

Он напомнил, что с 2022 года киевские власти на официальном уровне запретили любые контакты с российской стороной.

Лейрос подчеркнул, что Киев сейчас не имеет реальных полномочий навязывать условия для мирного урегулирования, и подобные решения должны исходить именно от России.

Ранее, говоря о завершении конфликта на Украине, Зеленский заявлял, что Киев не пойдет на компромисс, особенно в вопросах признания новых российских регионов. Он также заявлял, что Украина не собирается уступать своей позиции, даже в случае прекращения западной поддержки.

Ранее советник департамента по вопросам национальной безопасности офиса Николай Щур заявил, что в офисе Владимира Зеленского представят изменения в законы о призыве.