Посол МИД РФ в организации БРИКС Павел Князев сообщил, что страны союза отлично понимают, что не имеет смысла вести разговоры о прекращении конфликта на Украине без участия России.

Посол напомнил, что недавно прошла встреча советников по нац. безопасности в Копенгагене, и сообщил, что на встрече велись обсуждения возможных вариантов урегулирования ситуации на Украине. Князев описал это, как попытку продвинуть ультиматумы, выдвинутые Зеленский под прикрытием формулы мира.

Князев заявил, что всем, в том числе и российским партнерам по БРИКС, ясно отсутствие перспектив ведения таких обсуждений без участия России.

Накануне лидеры стран ЕС заявили о своем намерении добиться поддержки мирной формулы Зеленского со стороны остальных стран.