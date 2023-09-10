В Британии арестовали предполагаемого китайского шпиона

Британская полиция задержала помощника депутата местного парламента, подозревая, что он является китайским шпионом. Об этом сообщило издание Times со ссылкой на источник в лондонской полиции.

Сообщается, что референт занимался внешнеполитическими вопросами, в том числе и с китайским правительством. Более того, задержанный какое-то время проживал на территории КНР. Представители органов считают, что в этот период он и мог быть завербован.

Предположительно, подозреваемый имел связи с несколькими высокопоставленными членами консервативной партии, имевшими доступ к засекреченной информации. Среди этих политиков есть замглавы британского МВД Том Тугендхат и председатель комитета парламента Алисия Керн.

Сообщается, что мужчина был арестован еще в марте, но был отпущен под залог. Правоохранители не обнародовали подробности дела, сообщив, что обвинения связаны с разглашением государственной тайны.

Отмечается, что случай может стать одним из самых крупных нарушений безопасности в истории Королевства вследствие деятельности другой страны.