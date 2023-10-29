В Британии неожиданно резко высказались о ближайшем союзнике

Политики в Соединенных Штатах похожи на «шайку клоунов» и ведут свое государство к неминуемому краху. Соответствующее заявление сделал обозреватель Тим Стэнли в своем материале для британского издания The Telegraph .

В качестве проблем американских политических деятелей, обозреватель назвал «маразм» президента Штатов Джо Байдена, нашумевшие суды над экс-президентом страны Дональдом Трампом, «иррациональную» политику партии демократов и отказ Республиканской партии от компромиссов. Стэнли выразил мнение, что сочетание всех этих факторов только усиливает ощущение, что нынешний мировой порядок является просто «шайкой клоунов, ждущих своего падения».

Обозреватель также заявил, что Соединенные Штаты превратились в банкрота в экономическом и политическом плане.