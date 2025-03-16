Недоверие к Соединенным Штатам имеет под собой основания, заявил аналитик Александр Меркурис на YouTube.

Предложение США о прекращении огня вызывает у России опасения. При этом оно пока не было отвергнуто.

Дело в том, пояснил он, что прошлые прекращения огня не соблюдались. Еще один важный фактор – это то, что РФ опасается, что перемирие даст возможность ВСУ улучшить свои позиции на фронте, отметил Меркурис.

Он напомнил два случая срыва договоренностей. Первый – это Минские соглашения февраля 2015 года. Украина использовала их для перевооружения и подготовки вооруженных сил. Второй пример – Стамбульская сделка в апреле 2022 года, которую сорвали европейские страны.

Ранее сообщалось о том, что Великобритания назначила первого военного атташе в Азербайджане.