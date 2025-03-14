Великобритания назначила первого военного атташе в Азербайджане

Британское посольство в Баку сообщило о первом в истории назначении военного атташе из Великобритании в Азербайджане. Эту должность занял Гэвин Тарбард. Информацию об этом разместили на странице посольства в социальной сети X.

В диппредставительстве подчеркнули, что назначение военного представителя в страну, имеющую дружественные отношения с Россией, является важным событием.

Этот шаг, по мнению посольства, создаст новые перспективы для сотрудничества между Баку и Лондоном в области обороны и безопасности.

Ранее Британию обвинили в попытке вклиниться в переговоры США по поводу Украины.