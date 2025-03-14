Великобритания назначила первого военного атташе в Азербайджане
Гэвин Тарбард стал первым военным атташе Великобритании в Баку
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Британское посольство в Баку сообщило о первом в истории назначении военного атташе из Великобритании в Азербайджане. Эту должность занял Гэвин Тарбард. Информацию об этом разместили на странице посольства в социальной сети X.
В диппредставительстве подчеркнули, что назначение военного представителя в страну, имеющую дружественные отношения с Россией, является важным событием.
Этот шаг, по мнению посольства, создаст новые перспективы для сотрудничества между Баку и Лондоном в области обороны и безопасности.
Ранее Британию обвинили в попытке вклиниться в переговоры США по поводу Украины.