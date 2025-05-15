В Британии объяснили, в чем Трамп ошибся в отношениях с Россией

Президент США Дональд Трамп потерпел неудачу в попытке быстро «очаровать» Россию для ускоренного прекращения конфликта на Украине, уверены аналитики британской газеты Financial Times (FT).

Эксперт Вольфганг Ишингер отметил, что подход, при котором Вашингтон «просто привлекательно» ведет переговоры с Москвой, — недостаточен. По его мнению, для достижения целей необходимо иметь глубокое понимание ситуации на Украине и позиции РФ.

В свою очередь Томас Грэм подчеркнул, что Трампу сначала необходимо решить вопросы, связанные с Украиной, прежде чем предпринимать попытки перезагрузки отношений с Москвой.

FT ранее сообщало о разочаровании американского президента Россией. На признаки неудовлетворенности действиями Москвы указал аналитик Майкл Макфол. По его мнению, Трамп осознал, что слишком много времени и энергии отдает на попытки наладить мир, а взамен ничего не получает.

Ранее телеканал CNN сообщил, что президент США Дональд Трамп не поедет в Турцию, где 15 мая должны состояться переговоры между Россией и Украиной.