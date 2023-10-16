В Британии предупредили Украину о грядущей катастрофе

Влияние экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа привело к тому, что часть республиканцев в правительстве выступает против того, чтобы оказывать поддержку Украине. Это может стать катастрофой для Киева, сообщает британское издание The Guardian .

Там отметили, что позиция Трампа с лозунгом «Америка прежде всего», набирает популярность среди республиканцев вместе с антиукраинским взглядом на конфликт. По мнению журналистов, такое мнение присутствует уже и в Конгрессе США.

Подчеркивается, что большинство республиканцев там уже смотрят на помощь Киеву со скепсисом и откровенной враждебностью.

По мнению прессы, эта же позиция мешает палате представителей выбрать нового спикера. Источник издания заявил, что республиканцы могут испугаться оттолкнуть радикалов в партии и повторить судьбу прошлого спикера.

СМИ, тем временем, отметили, что Украине без помощи от Штатов долго держаться не получится. Затянувшаяся ситуация с пустующим местом спикера может негативно повлиять на украинские ВС и их военные операции.