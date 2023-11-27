Британский политик Джордж Гэллоуэй считает, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон должен понести ответственность за срыв мирных переговоров между Россией и Украиной.

Таким мнением он поделился на своем YouTube-канале. Гэллоуэй заявил, что именно Джонсон виновен в смерти солдат, участвующих в конфликте на Украине, из-за срыва договоренностей между государствами.

«При написании истории прокси-конфликта с Россией, где погибли сотни тысяч украинских солдат, боюсь, след бывшего премьер-министра Бориса Джонсона навсегда отпечатается в этой кровавой бойне», – сказал Гэллоуэй.

Британский политик отметил, что Джонсон возомнил себя Уинстоном Черчиллем, хотя на самом деле не достоин чистить даже ботинки экс-премьер-министра.

25 ноября руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия заявил, что конфликт на Украине мог завершиться весной 2022 года, однако Джонсон отговорил украинские власти от подписания каких-либо документов с Москвой.

Джонсону 59 лет. Он занимал должность премьер-министра Великобритании с июля 2019 года по сентябрь 2022-го. С начала специальной военной операции РФ на Украине Джонсон активно поддерживал Киев и делал громкие заявления в адрес российской стороны.

На посту премьер-министра Великобритании Джонсона сменил 43-летний Риши Сунак.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент РФ Владимир Путин к одним из главных целей отнес демилитаризацию и денацификацию соседнего государств, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, которые впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.