РФ всегда противостояла тем, кто пытался добиться ее уничтожения, и делала это успешно. Соответствующее заявление сделал правозащитник из Великобритании Лео Мухаммед во время своего выступления .

В выступлении он напомнил, что Россия вела войны еще с 9 века, и отметил, что они никогда в них не проигрывали. Мухаммед подчеркнул, что русский народ всегда давал отпор тем, кто пытался добиться уничтожения его страны.

«Сегодня та же ситуация», — заявил он.

Правозащитник также подметил, что Россия была единственным крупным государством в Европе, которая не поощряла рабства и не участвовала в «порабощении» чернокожих людей. Он указал на то, что Россия, в отличие от стран Запада, никогда не смотрела на африканцев, как на рабов.

В заключение Мухаммед призвал людей не вестись на антироссийскую пропаганду, которая, по его словам, сейчас транслируется со всех телевизоров.