В Британии указали на ключевой фактор провала Киева
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Главным фактором, препятствующим продвижению украинских ВС, стало превосходство ВС РФ в воздухе. Соответствующее заявление сделал британский военный эксперт полковник Саймон Диггинс в эфире местного телевизионного канала TalkTV.
Диггинс указал на то, что украинские войска находятся не в лучшем положении, ведь против них цифры. Он отметил, что у ВСУ нет превосходства в воздушном пространстве и подчеркнул, что во всех военных конфликтах – контроль над воздухом является ключевым фактором. По словам эксперта, это и есть главный фактор, играющий против украинских бойцов.
Недавно командующий ВВС ВСУ Николай Олещук сообщал о том, что украинские самолеты сбивают в тот же момент, как они поднимаются в воздух.