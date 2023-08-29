В Британии указали на ключевой фактор провала Киева

Диггинс указал на то, что украинские войска находятся не в лучшем положении, ведь против них цифры. Он отметил, что у ВСУ нет превосходства в воздушном пространстве и подчеркнул, что во всех военных конфликтах – контроль над воздухом является ключевым фактором. По словам эксперта, это и есть главный фактор, играющий против украинских бойцов.

Недавно командующий ВВС ВСУ Николай Олещук сообщал о том, что украинские самолеты сбивают в тот же момент, как они поднимаются в воздух.