В Британии вспомнили поговорку после разговора Путина и Трампа

По его словам, Украина находилась не за столом переговоров между Россией и США, а в меню. Такая пословица популярна в среде дипломатов, пояснил Кларк.

«Если тебя нет за столом, ты в меню». <...> И поверьте мне, Украина — в меню», — сказал он в интервью Sky News.

Военный эксперт отметил, что отсутствие Зеленского на переговорах между РФ и США уже говорит о многом.

Ранее сообщалось о том, что глава Еврокомиссии пообещала всему миру новый международный порядок.