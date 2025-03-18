В Британии вспомнили поговорку после разговора Путина и Трампа
Эксперт Кларк: Украина находилась не за столом переговоров, а в меню
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Военный эксперт Королевского объединенного института оборонных исследований Майкл Кларк оригинально прокомментировал состоявшийся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.
По его словам, Украина находилась не за столом переговоров между Россией и США, а в меню. Такая пословица популярна в среде дипломатов, пояснил Кларк.
«Если тебя нет за столом, ты в меню». <...> И поверьте мне, Украина — в меню», — сказал он в интервью Sky News.
Военный эксперт отметил, что отсутствие Зеленского на переговорах между РФ и США уже говорит о многом.
Ранее сообщалось о том, что глава Еврокомиссии пообещала всему миру новый международный порядок.