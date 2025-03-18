Глава Еврокомиссии пообещала всему миру новый международный порядок

Всей Европе надо приготовиться к тому, что до конца текущего десятилетия будет выстроен новый международный порядок, такое заявление сделала Урсула фон дер Ляйен, руководитель Еврокомиссии. Ее слова привело РИА Новости.

Политик во время своего публичного выступления сообщила, что Европе необходимо действовать без малейших промедлений и сделать свой выбор насчет собственного будущего.

«Новый международный порядок будет сформирован во второй половине этого десятилетия», — указала она.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что европейским странам стоит понять, будут ли они реагировать на все вызовы или им стоит выстроить новую Европу. При новом порядке ЕС необходимо быть готовым защищать себя.

Ранее фон дер Ляйен призвала провести программу перевооружения Евросоюза, а также продолжить поставки оружия Украине для дальнейших боевых действий. По ее утверждению, европейским странам надо вложить в оборону €800 млрд.