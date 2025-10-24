В Британии заерзали после предостережения Путина о Tomahawk
Британский политик Гэллоуэй призвал прислушаться к словам Путина о Tomahawk
Британский политик Джордж Гэллоуэй призвал европейских лидеров обратить внимание на предупреждения президента России Владимира Путина относительно последствий ударов ракетами Tomahawk по территории России. Об этом он сообщил на своей странице в запрещенной в РФ социальной сети Х.
Минувшим днем в четверг, 23 октября, Владимир Путин предупредил о «серьезном, если не ошеломляющем» ответе России в случае нанесения удара ракетами Tomahawk по ее территории. «Пусть они поразмыслят над этим», — отметил он. Президент также подчеркнул, что взаимопонимание всегда предпочтительнее любой конфронтации, «особенно войны».
«Обратите на это внимание. Если ваши потомки каким-то образом выживут, это cможет объяснить, что с вами произошло», — написал Гэллоуэй.
Ранее сообщалось о том, что Трамп заявил об отмене встречи с Путиным в Будапеште.