Британский политик Джордж Гэллоуэй призвал европейских лидеров обратить внимание на предупреждения президента России Владимира Путина относительно последствий ударов ракетами Tomahawk по территории России. Об этом он сообщил на своей странице в запрещенной в РФ социальной сети Х.

Минувшим днем в четверг, 23 октября, Владимир Путин предупредил о «серьезном, если не ошеломляющем» ответе России в случае нанесения удара ракетами Tomahawk по ее территории. «Пусть они поразмыслят над этим», — отметил он. Президент также подчеркнул, что взаимопонимание всегда предпочтительнее любой конфронтации, «особенно войны».

«Обратите на это внимание. Если ваши потомки каким-то образом выживут, это cможет объяснить, что с вами произошло», — написал Гэллоуэй.

Ранее сообщалось о том, что Трамп заявил об отмене встречи с Путиным в Будапеште.