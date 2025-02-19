В Британии заявили, что им не хватит военных для отправки на Украину

Бывший глава Генштаба Вооруженных сил Великобритании Дэвид Ричардс в интервью телеканалу Sky News заявил , что британская армия не так велика и личного состава не хватит, чтобы отправить войска на Украину.

Дело в том, что общая численность армии составляет около 72 тыс. человек, однако численность войск, готовых к развертыванию, варьируется от 45 до 50 тыс. Все эти солдаты будут нужны на постоянной основе. Но их не так много, чтобы они могла как-то существенно изменить ситуацию на фронте, пояснил Ричардс.

До этого премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что в случае необходимости страна введет на Украину свои войска для обеспечения гарантий безопасности страны.

Позднее он заявил, что размещение на Украине вооруженных сил европейских стран должно быть подкреплено гарантиями безопасности со стороны США.

Ранее сообщалось о том, что британские министры призвали усилить давление на Россию.