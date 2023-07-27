В Британии заявили что контрнаступление ВСУ идет по плану

Замминистра обороны Британии Джеймс Хиппи заявил, что контрнаступление солдат ВСУ продвигается в соответствии с планом, который Киеву помогали разработать в Британии и США. Слова Хиппи передает английская газета The Daily Telegraph .

В беседе с журналистами газеты он заявил, что Украина оправдывает ожидания Запада. Он добавил, что у ВСУ все идет по плану, который был разработан вместе с Королевством и Штатами еще прошедшей зимой.

Он также заявил, что контрнаступление – это не фильм, полный красивых кадров, и в реальной ситуации никто не объявит о своей победе к сентябрю.

Хиппи также подчеркнул, что РФ никогда не станет слабым противником, как бы все не развивалось. Медленный темп контрнаступления он объяснил намерением накопить личный состав и технику перед прорывом.