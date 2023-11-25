Все западные союзники Украины за исключением Соединенных Штатов уже отдали Киеву все свое оружие, оставшись без запасов. Соответствующее заявление сделал экс-офицер британских ВС Глен Грант в беседе с украинским телевизионным каналом «Еспресо» .

В беседе с журналистами, британский военный заявил, что все страны коллективного Запада кроме Штатов уже отдали Украине все оружие из своих запасов. Он подчеркнул, что Латвия, Эстония, Чехия и Польша опустошили свои склады полностью.

Грант заявил, что в арсенале Соединенных Штатов все еще остается большое количество оружия, но по каким-то причинам, они не торопятся передавать его Украине. Из возможных причин для этого, военный назвал подготовку к войне с Китаем.

Накануне экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Соединенные Штаты отдали Украине почти все свои военные запасы.