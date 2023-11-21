В Брянской области перехватили беспилотник

Министерство обороны РФ сообщило и перехвате российской противовоздушной обороной (ПВО) вражеского беспилотника над Брянской областью. Информацию ведомство опубликовало во вторник, 21 ноября.

Ранее утром губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ликвидировали в регионе украинский БПЛА.

«Сегодня около 06.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», – сообщили в Минобороны РФ.

Российское оборонное ведомство 20 ноября также сообщило об уничтожении украинских беспилотников в небе над Брянской и Курской областями. Накануне о попытках атаковать объекты на территории РФ сообщалось из Крыма и Новороссийска – там ВСУ использовали беспилотные катера.

В Брянской, Курской и Белгородской областях действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. Такой же – установлен в Республике Крым и городе Севастополе. Ранее стало известно, что власти Крыма приняли решение не проводить в регионе массовые новогодние мероприятия в целях сохранения безопасности населения.