В Брянской области сбили два вражеских беспилотника

Губернатор Брянской Александр Богомаз области сообщил о двух сбитых вражеских беспилотниках на территории региона.

Об этом глава области написал в своих соцсетях в пятницу, 8 сентября.

«Пресечены очередные атаки украинских террористов. На подлете к Брянску силами ПВО Министерства обороны РФ сбит беспилотник самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Еще один БПЛА подавлен силами РЭБ над Брянском», – сообщил Богомаз.

По его информации, из-за падения БПЛА в одном из зданий железнодорожного вокзала Брянск I частично повреждено остекление. Богомаз сообщил об эвакуации пассажиров в безопасное место. Он также отметил, что на месте работают специалисты экстренных служб, и поблагодарил защитников.

Попытка ВСУ атаковать Брянскую область 8 сентября – не первая. Ранее глава региона заявил, что беспилотник направлялся в сторону одного из промышленных объектов Брянска. БПЛА был подавлен РЭБ. Обломки дрона попали в административное здание, из-за чего произошел пожар. На месте работали сотрудники МЧС.

С начала спецоперации киевский режим регулярно совершает попытки атаковать приграничные регионы РФ с помощью беспилотников, артиллерии и минометов. Больше всего от действий ВСУ страдают Белгородская, Брянская и Курская области.

С февраля 2023 года в Брянской области продлен высокий («желтый») уровень террористической опасности до особого распоряжения.