В Брянской области выявили украинских диверсантов

В Брянской области выявили украинскую диверсионную группу, которая состоит из сотрудников Службы безопасности Главного управления разведки (ГУР) и Сил специальных операций (СС) Украины.

Об этом в четверг, 31 августа, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В ФСБ отметили, что диверсионная группировка готовила на территории России серию террористических актов, в частности, на объектах военной и энергетической инфраструктуры.

По данным ведомства, во время проведения операции сотрудниками ФСБ двое диверсантов были ликвидированы. Пять человек задержали, еще трое получили ранения. Украинские диверсанты были вооружены автоматами американского производства. У них также присутствовали приборы для бесшумной стрельбы, взрывные устройства, гранаты и патроны.

В ФСБ добавили, что на данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

23 августа ФСБ РФ также сообщила о пресечении попытки украинских диверсантов вторгнуться на территорию Брянской области. По данным ведомства, диверсанты получили массированный артиллерийских удар.

Брянская область, а также такие приграничные территории РФ как Белгородская и Курская области, с начала спецоперации подвергаются атакам со стороны ВСУ. Украинские военные обстреливают приграничные районы регионов, используя артиллерию, минометы, а также беспилотники.