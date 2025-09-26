Провокационные высказывания Владимира Зеленского, прозвучавшие в связи с сообщениями о нарушении украинской границы предположительно венгерским беспилотником, стали предметом резкой критики.

Как отметил в своей публикации в социальной сети Х Золтан Кошкович, аналитик венгерского Центра фундаментальных прав, эти заявления вызывают чувство неприязни.

«Послушай, Зеленский. Дело вот в чем. Понятно, что тебя задели слова Трампа о том, что Словакия и Венгрия могут продолжать закупать энергоносители у России. <…> Но эта истерика просто неприлична», — обратился аналитик к украинскому лидеру.

В своей публикации Кошкович акцентировал, что Венгрия является суверенным государством, которое имеет полное право действовать в соответствии со своими национальными интересами, не согласовывая их с позицией киевского режима.

