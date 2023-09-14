В Чехии продлили статус защиты украинских беженцев

В Чехии было одобрено предложение о продлении статуса временной защиты для беженцев с Украины еще на год. Об этом сообщает информагентство ЧТК .

В материале сообщается, что правительство Чехии согласилось с предложением местного МВД о продлении статуса еще на 1 год. Сообщается также, что коррективы в законодательство по части беженцев еще будут обсуждаться и одобряться парламентами, но проблем с этим не ожидается.

Сейчас на территории Чехии проживает более 350 тысяч украинцев, из которых 280 – женщины и дети.

Согласно данным ЧТК, в чешских детских садах и школах учится более 50 тысяч детей из Украины.

В документе местного МВД отмечается, что в данный момент, развитие ситуации на Украине указывает на то, что возвращение украинцев домой будет возможно еще нескоро.