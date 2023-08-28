В Чехии рассказали, почему не могут отказаться от российского газа

Министр промышленности и торговли Чешской Республики, Йозеф Сикела, подтвердил, что в данный момент страна не может полностью отказаться от импорта российской нефти.

Это заявление он сделал в ходе встречи с чешскими дипломатами, пояснив, что полный переход на альтернативные поставки нефти станет возможным только после завершения строительства нефтепровода IKL, соединяющего Чехию с трансальпийским нефтепроводом TAL в германском городе Ингольштадт в Баварии. Об этом пишет «Ридус».

Министр Йозеф Сикела подчеркнул, что сейчас Чехия остается зависимой от российской нефти из-за технических и инфраструктурных ограничений. Он пояснил, что до окончания строительства нефтепровода IKL, который планируется использовать для транспортировки нефти из трансальпийского нефтепровода TAL, альтернативные источники поставок нефти могут быть ограничены.

Министр также уточнил, что завершение проекта TAL+ и значительное увеличение мощности Трансальпийского нефтепровода позволит снизить зависимость Чехии от поставок через российский нефтепровод «Дружба». Однако до тех пор, пока эти проекты не будут реализованы, страна вынуждена продолжать сотрудничество с Россией в сфере нефтяных поставок.