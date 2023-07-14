В Черном море нашли украинскую морскую мину

«Командованием Черноморского флота объявлено предупреждение мореплавателям о наличии минной опасности на судоходном маршруте в северо-западной части Чёрного моря», – говорится в сообщении Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве отметили, что мина дрейфует с 2022 года. Также в ведомстве подчеркнули, что такую опасность создают непрофессиональные и безответственные руководители ВМС Украины. Таких мин, по данным Минобороны РФ, в Черном море может быть несколько.

В мае прошлого года Международная морская организация (ИМО) сообщила, что в акватории Черного моря могут свободно плавать мины. В частности, в организации отметили, что боеприпасы могут достигнуть берегов Турции и Румынии. Дрейфующие мины оказались в воде в результате конфликта на Украине и работы украинской армии по минированию.

Ранее украинская сторона обвиняли в наличии морских мин в Черном море российскую. Представители России в свою очередь заявляли, что ВМС Украины хаотично минировали участки в море и не предоставили карту их размещения.

В феврале 2023 года на побережье Батуми в Грузии взорвалась мина, которую принесло к берегу водой.