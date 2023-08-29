В Черновцах снесли памятник офицерам Красной Армии

Администрация украинского города Черновцы приняла решение о сносе памятника офицерам Красной Армии, а также о перезахоронении их останков, которые ранее находились в центральном парке. Об этом во вторник, 29 августа, сообщил украинский телеканал «С4».

Власти города демонтировали памятник, который был расположен в Центральном парке культуры и отдыха имени Тараса Шевченко. Монумент был установлен в честь генерал-майора Федора Боброва и полковника Лаврентия Волошина – Героев СССР.

«В парке Шевченко в Черновцах был демонтирован советский памятник. Также оттуда перенесли могилы советских генералов и офицеров», – следует из сообщения администрации города.

В нем также отмечается, что решение о перезахоронении останков воинам СССР и сносе монумента было принято еще в апреле 2023 года. Как отметил мэр города Роман Кличук, это был последний памятник, связанный с СССР, в областном центре.

На Украине с 2014 года продолжается так называемая политика «декоммунизации», в рамках которой власти государства демонтируют памятники, связанные с советским прошлым. Также в разных регионах страны продолжают сносить монументы и памятники в честь русских деятелей культуры.

Ранее в Киеве демонтировали герб СССР на монументе «Родина Мать», заменив его гербом Украины. Также власти государства объявили, что памятник будет переименован в «Украину Мать».