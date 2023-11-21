В чешском парламенте разрабатывают закон о конфискации российской собственности

Депутат чешского парламента Ондржей Коларж заявил о создании рабочей группы, которая разработает закон о национализации российской собственности в стране, сообщает телеканал ЧТ24.

Отмечается, что чешские власти в числе прочего могут конфисковать в свою пользу здания культурного центра в Праге и бывших консульских учреждений в Брно и Карловых Варах.

Для того чтобы инициатива стала законом, ее должны рассмотреть кабмин и обе палаты парламента, а затем подписать президент.

Ранее глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что правительство одобрило заморозку российской госсобственности в рамках санкционных мер. Сообщалось, что часть российской недвижимости в Чехии уже опломбирована.