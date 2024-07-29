В ЧВК «Вагнер» подтвердили гибель штурмовиков в столкновении с боевиками в Мали

Группировка «Вагнер» подтвердила гибель бойцов 13-го штурмового отряда в противостоянии с боевиками в Мали, пишет «База» .

С 22 по 27 июля «вагнеровцы» вели бой с членами «Координационного движения Азавад» и «Аль-Каиды в Сахеле»*. Штурмовым отрядом руководил командир с позывным «Пруд». Как рассказали представители ЧВК, в первый же день исламисты потерпели крупное поражение, понеся за собой потери. В связи с этим боевики приняли решение покинуть место боев.

Позже там началась песчаная буря, которая позволила боевиками перегруппироваться. В связи с этим к бойцам 13-го штурмового отряда выслали подкрепление.

25 июля «Азавад» атаковал группу «Пруда», бойцы которой успешно отражали атаку. В последующие количество атак со стороны террористов значительно увеличилось. Отмечается, что боевики использовали беспилотники, шахид-мобили и тяжелое вооружение.

Последний сигнал в виде радиограммы поступил от «вагнеров» 27 июля в 17:10 по московскому времени. В ней сообщалось, что в группе «Пруда» осталось три человека, которые продолжают вести бой.

По неуточненным данным, в бою с террористами погибли от 20 до 50 человек, в том числе командир. Некоторые бойцы попали в плен. Позже стало известно, что над выкупом бойцов уже работает командование «Вагнера».

Как пишет «База», среди погибшим оказался администратор канала Grey Zone Никита Федянин. Информация в сообществе не обновлялась с 23-го июля.

Ранее сообщалось, что в Карелии после ЧП без вести пропали шесть человек.

*признана в РФ запрещенной террористической организацией