В Дагестане за взятку задержали мэра Избербаша Исакова

Мэра дагестанского Избербаша Магомеда Исакова задержали за получения взятки, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Источник отметил, что в кабинете Исакова проходят обыски. Также правоохранители приехали в дом мэра.

В Следственном комитете России уточнили, что Исаков подозревается в получении взятки в размере 3,9 млн руб. Такая сумма попадает под категорию крупных взяток.

По версии следствия, эти деньги мэр Избербаша получил от застройщика за покровительство еще в 2019 году. Он должен был повлиять на решение не отменять разрешение на строительство дома в городе.

Кадры с задержанием градоначальника опубликовало ГУ МВД России по СКФО. На них Исакова сопровождают сотрудники силовых структур в наручниках.

Ранее сообщалось, что полиция задержала исполняющего обязанности вице-премьера Башкирии Алана Марзаева по делу о взятке.