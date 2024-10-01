В Дагестане за взятку задержали мэра Избербаша Исакова
Мэра дагестанского Избербаша Исакова задержали за взятку
Фото: [Pxhere.com]
Мэра дагестанского Избербаша Магомеда Исакова задержали за получения взятки, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Источник отметил, что в кабинете Исакова проходят обыски. Также правоохранители приехали в дом мэра.
В Следственном комитете России уточнили, что Исаков подозревается в получении взятки в размере 3,9 млн руб. Такая сумма попадает под категорию крупных взяток.
По версии следствия, эти деньги мэр Избербаша получил от застройщика за покровительство еще в 2019 году. Он должен был повлиять на решение не отменять разрешение на строительство дома в городе.
Кадры с задержанием градоначальника опубликовало ГУ МВД России по СКФО. На них Исакова сопровождают сотрудники силовых структур в наручниках.
Ранее сообщалось, что полиция задержала исполняющего обязанности вице-премьера Башкирии Алана Марзаева по делу о взятке.