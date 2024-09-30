Исполняющий обязанности вице-премьера Башкирии Марзаев задержан по делу о взяточничестве

Сотрудники правоохранительных органов задержали исполняющего обязанности вице-премьера правительства Башкирии Алана Марзаева. Он фигурирует в уголовном деле, связанном с получением взятки. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

По имеющейся информации, в коррупционную схему также были вовлечены гендиректор ООО «Дортрансстрой» Гилимьянов, совладелец компании Латыпов и водитель Арсен.

Алан Марзаев занимал должность вице-премьера с августа 2022 года, курируя в правительстве вопросы строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства. До этого он в статусе исполняющего обязанности возглавлял региональное министерство ЖКХ, а также был главой Министерства транспорта Башкирии.

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