В деле об убийстве Чарли Кирка наступила тишина. Главный подозреваемый отказался давать показания

Тайлер Робинсон, подозреваемый в убийстве политического активиста Чарли Кирка, отказался сотрудничать со следствием, как сообщил телеканал CNN.

По информации двух источников CNN, задержанный сначала давал показания сотрудникам правоохранительных органов, однако после консультации с адвокатом внезапно прекратил общение.

Правый политический деятель Чарли Кирк получил огнестрельное ранение 10 сентября во время своего выступления в Университете Юты. По заявлению полиции, выстрел был произведен с крыши здания, расположенного возле кампуса.

На видеозаписи инцидента слышен звук выстрела, после чего Кирк падает, а аудитория в панике покидает место происшествия. Консервативного активиста доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии, где он впоследствии скончался.

Ранее сообщалось, что убийца Чарли Кирка учился на электрика в колледже Юты.