В детском саду Польши обнаружили бактерию, вызывающую болезнь легионеров

В одном из детских садов столицы Польши – Варшавы, обнаружили бактерию Legionella, сообщил в среду, 6 сентября, интернет-портал onet.pl . Она вызывает легионеллез – острое инфекционное заболевание, проявляющееся лихорадкой, интоксикацией, поражением дыхательной системы и пневмонией.

Отмечается, что никто из воспитанников и персонала дошкольного учреждения не заразился. Ситуацию под свой контроль взяла санитарная инспекция. Для уничтожения бактерии в детском саду прогреют систему водоснабжения до 70 градусов, а также продезинфицируют помещения.

Ранее вспышка заболевания была зафиксирована в столице Подкарпатского воеводства – в городе Жешув. Позже легионеллез распространился на другие региона Польши.

По данным информационного портала, от болезни легионеров в стране уже скончался 21 человек. Еще 166 граждан находятся в медицинских учреждениях.

Ранее польский вирусолог Кшиштоф Пырч сообщил, что стране нужно готовиться к увеличению случаев легионеллеза. Он отметил, что распространение бактерии Legionella связано с потеплением климата и ростом средней температуры воздуха.

СМИ отмечают, что каждый год в мире фиксируются очаги легионеллеза. Больше всего им заражаются путешественники. В 2018 году в итальянской Ломбардии было зарегистрировано 450 случаев пневмоний. У 43 заболевших впоследствии обнаружили бактерию Legionella.

31 августа Роспотребнадзор сообщил РИА Новости о том, что риски завоза «болезни легионеров» в Россию исключен. Специалисты ведомства отметили, что на пропускных пунктах ведется строгий контроль.