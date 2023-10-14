В дипломатическом ведомстве Катара призвали снять блокаду с сектора Газа
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В МИД Катара заявили, что государство осуждает призывы к принудительному переселению жителей сектора Газа. Об этом сообщается в одной из соцсетей.
Отмечается, что Катар также требует снять блокаду с данного анклава.
Добавляется, что МИД Катара также призывает к обеспечению защиты мирных жителей.
Подчеркивается, что Катар считает принудительное перемещение жителей сектора Газа как часть коллективного наказания.